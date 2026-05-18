BUAP otorga ingreso directo a 99 programas educativos

Tras realizar un análisis de cupos aprobados por los Consejos de Unidad Académica, la BUAP determinó dar ingreso directo a 99 programas educativos a las y los aspirantes que realizaron exitosamente su registro al Proceso de Admisión 2026, con el propósito de generar más oportunidades de acceso a la educación media superior y superior.

Por lo tanto, no será necesario presentar la evaluación correspondiente. Sin embargo, es indispensable que los aspirantes impriman el Formato de Asignación, donde podrán verificar si el programa educativo elegido forma parte de este beneficio. Asimismo, deberán cumplir en su totalidad con las fechas, requisitos y procedimientos establecidos en la convocatoria de inscripción, que será publicada el próximo 18 de julio.

En el caso del nivel medio superior, se trata del Bachillerato Internacional 5 de Mayo y de la Preparatoria a Distancia, así como de ocho sedes al interior del estado. Mientras en el nivel superior se incluyen programas educativos escolarizados ofertados en la capital poblana, en los cinco complejos regionales (Centro, Sur, Norte, Mixteca y Nororiental) y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como en las modalidades alternativas (a distancia, mixta y semiescolarizada).

Por otra parte, las y los aspirantes a programas educativos de nivel medio superior o superior que no se encuentren dentro de este esquema sí deberán presentar la evaluación el 20 de junio, conforme a lo establecido en la convocatoria correspondiente.

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