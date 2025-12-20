Estudiantes UDLAP son finalistas en concurso de arquitectura espacial

Dos equipos conformados por estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fueron seleccionados entre los 25 finalistas del concurso internacional Architecture and Innovation for Space, evento impulsado por la Fundación Jacques Rougerie, al que se postularon cerca de 600 propuestas de arquitectos y profesionales consolidados de todo el mundo.

Como parte del trabajo realizado en la materia Taller Integral de Diseño Arquitectónico 2, estudiantes de la UDLAP participaron en esta convocatoria que tuvo como objetivo fomentar propuestas innovadoras para el hábitat humano en el espacio, bajo el reto de crear sistemas vivos autosuficientes e independientes de la Tierra que utilicen recursos in situ como parte de un enfoque de economía circular.

Equipos finalistas

El equipo integrado por Ana Paola Guerra Maldonado, Itzamarai Coba Ruiz, Marco Antonio Riveros Amador y Alejandro Vargas López desarrolló el proyecto Nestphere, una villa marciana concebida para albergar a 40 usuarios. La propuesta combina espacios subterráneos y de superficie, aprovechando túneles de lava inactivos que brindan estabilidad estructural, mientras que en el exterior se plantea una estructura tipo domo inspirada en la eficiencia estructural de un iglú.

Sobre la experiencia, los estudiantes de la UDLAP destacaron que formar parte de los finalistas representa un logro significativo y un aprendizaje clave para su desarrollo profesional al enfrentarse a un concurso real con parámetros y exigencias propias del ejercicio arquitectónico a nivel internacional.

Por su parte, el equipo conformado por Camila María Chavarría Quiles, Noe Avelino Jordan, Keyla Márquez Santoyo y Melanie Vivian Herrejón Carreón presentó Titan Proyect, una base de investigación científica ubicada en una de las lunas de Saturno. Diseñada para 15 personas, la propuesta plantea una estructura parcialmente enterrada y expuesta como respuesta a las extremas condiciones climáticas del sitio, donde se alcanzan temperaturas de hasta –167 grados Celsius. El proyecto prioriza el uso de energías renovables y soluciones sostenibles a largo plazo, integrando áreas de investigación y espacios de relajación para los usuarios.

Respecto a esto, el doctor Edwin González Meza, profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Arquitectura de la UDLAP, explicó que esta actividad tuvo como propósito impulsar la participación estudiantil en un concurso internacional con una temática poco convencional como lo es la arquitectura en el espacio. “El valor de estos resultados es muy alto, ya que las propuestas compitieron con casi 600 proyectos de profesionales ya consagrados. El proceso incluyó la aplicación de diversas metodologías creativas y de investigación, desde el análisis de la ciencia ficción y documentales hasta el uso de inteligencia artificial para generar expertos virtuales y materializar visualmente cómo sería habitar estos espacios”, señaló.

