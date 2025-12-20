Sofocan incendio en establecimiento de San Andrés Cholula

Elementos de la Policía y Protección Civil del Ayuntamiento de San Andrés Cholula sofocaron de manera inmediata un incendio reportado en la parte superior del establecimiento “Gallo Pollo”, ubicado en calle 5 de Mayo entre Reforma y 2 Oriente, con daños materiales leves.

De acuerdo con el comunicado oficial, tras la revisión del sitio, el fuego presuntamente fue provocado por una colilla de cigarro arrojada por un vecino en un montículo de basura sobre el techo del local.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la vigilancia permanente para garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

