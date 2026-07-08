14.5 C
Puebla City
miércoles, julio 8, 2026
Inicio Portada

Rescatan a víctima de secuestro virtual en Izúcar; extorsionadores obtuvieron 15 mil pesos

Por:
Jesus Zavala
-
13
Víctima fue engañada con supuesta clonación de línea telefónica.

Un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros permitió localizar sano y salvo a un hombre de 30 años de edad que fue víctima de un secuestro virtual, modalidad de extorsión mediante la cual delincuentes lograron obtener 15 mil pesos de sus familiares.

Las investigaciones revelaron que los responsables se comunicaron con la víctima para hacerle creer que su línea telefónica había sido clonada y que era necesario mantener la llamada activa mientras realizaban una supuesta verificación.

Bajo engaños, lo mantuvieron incomunicado y desplazándose por distintos puntos del municipio, al tiempo que contactaban a sus familiares para asegurarles que estaba privado de la libertad y exigir un rescate de 50 mil pesos.

Como consecuencia de las amenazas y la presión ejercida por los extorsionadores, la familia realizó varios depósitos que sumaron 15 mil pesos antes de denunciar los hechos ante las autoridades.

Tras recibir el reporte, agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión desplegaron un operativo de búsqueda en calles, parques y otros espacios públicos de Izúcar de Matamoros, logrando ubicar a la víctima en la zona centro del municipio.

Una vez a salvo, el hombre recibió atención y orientación por parte del personal ministerial.

Te recomendamos:

Niño declarado muerto en Arizona es hallado con vida en la morgue

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Conductor se queda dormido y choca en carretera a Tlaxcala

Amaury Jiménez -

Ambulantes se instalarían por temporadas en el Centro Histórico: Adán Domínguez

Guillermo Pérez Leal -