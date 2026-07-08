Rescatan a víctima de secuestro virtual en Izúcar; extorsionadores obtuvieron 15 mil pesos

Un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros permitió localizar sano y salvo a un hombre de 30 años de edad que fue víctima de un secuestro virtual, modalidad de extorsión mediante la cual delincuentes lograron obtener 15 mil pesos de sus familiares.

Las investigaciones revelaron que los responsables se comunicaron con la víctima para hacerle creer que su línea telefónica había sido clonada y que era necesario mantener la llamada activa mientras realizaban una supuesta verificación.

Bajo engaños, lo mantuvieron incomunicado y desplazándose por distintos puntos del municipio, al tiempo que contactaban a sus familiares para asegurarles que estaba privado de la libertad y exigir un rescate de 50 mil pesos.

Como consecuencia de las amenazas y la presión ejercida por los extorsionadores, la familia realizó varios depósitos que sumaron 15 mil pesos antes de denunciar los hechos ante las autoridades.

Tras recibir el reporte, agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión desplegaron un operativo de búsqueda en calles, parques y otros espacios públicos de Izúcar de Matamoros, logrando ubicar a la víctima en la zona centro del municipio.

Una vez a salvo, el hombre recibió atención y orientación por parte del personal ministerial.

Te recomendamos: