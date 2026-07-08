Aprehenden a exdirector de Pemex tras presunta violencia intrafamiliar

Víctor N., exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido la tarde de este martes 7 de julio por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

El aseguramiento ocurrió a las 17:32 horas en la calle Monte Albán, número 20, frente a un café en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. El registro describe al exfuncionario de 1.78 metros de estatura, tez blanca, cabello blanco, playera blanca y pantalón de vestir. Fue puesto a disposición del Ministerio Público, sin que se especificara el delito en el reporte inicial.

La detención se da luego de que a finales de junio, Víctor N. fuera exhibido en un video difundido en redes sociales en el que golpea a una mujer identificada como su actual esposa, María Felicia J., de nacionalidad cubana.

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En la publicación, la víctima denunció la violencia física y pidió protección a las autoridades, señalando que temía por su integridad y la de sus hijos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había llamado el 29 de junio a aplicar “todo el peso de la ley” ante la denuncia y aseguró que no se protegería a nadie frente a un acto como este.

Víctor N. había dejado recientemente la dirección general de Pemex en medio de fuertes presiones financieras, operativas y ambientales, sin lograr alcanzar la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios de petróleo y tras el derrame registrado en el Golfo de México.

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