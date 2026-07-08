San Andrés Cholula mantiene protocolo por intensas lluvias

El Gobierno de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres, informa que, derivado de las lluvias intensas registradas en las últimas horas en la zona metropolitana y en sectores al norte del municipio, se mantiene activo el protocolo de atención interinstitucional para brindar apoyo a la población y atender de manera oportuna los reportes ciudadanos.

A través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), mediante el Operativo Acuario, en coordinación con la Secretaría de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y la Secretaría de Servicios Públicos, se realizan recorridos permanentes de supervisión, evaluación y atención en los puntos donde se registraron afectaciones.

Como resultado del incremento en el nivel del río Zapatero, se presentó un desbordamiento, a la altura de la colonia Concepción La Cruz, lo que ocasionó el ingreso de agua en viviendas ubicadas sobre la calle Carmen Serdán. De manera preliminar, se tienen identificados cuatro inmuebles afectados en esa zona, dos de ellos con acumulación de agua de hasta un metro en su interior.

En el sitio laboran de forma coordinada elementos de las Direcciones de Policía, Vialidad, Inteligencia, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, así como de Protección Civil y Bomberos, quienes llevan a cabo labores de desalojo de agua, evaluación estructural, identificación de riesgos y acompañamiento a las familias afectadas. Paralelamente y con el monitoreo de la Dirección del Centro de Emergencias (DCE), brigadas municipales continúan recorriendo distintos puntos del municipio para verificar las condiciones derivadas de las precipitaciones. De manera preliminar, se estima que hay viviendas con afectaciones menores, cuyo número se especificará conforme concluyan las inspecciones técnicas.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información emitida por los canales oficiales, evitar transitar por zonas con encharcamientos o corrientes de agua y reportar cualquier situación de emergencia al número 222 409 0770.

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