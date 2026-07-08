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Marisol Amieva exhorta a impulsar el fútbol adaptado en Puebla

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Foto: Congreso de Puebla.

Convencida de que el deporte debe ser un derecho al alcance de todas las personas, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Deporte y Juventud del Gobierno del Estado a diseñar e implementar un Programa Estatal de Adaptación Progresiva de Canchas que fortalezca la práctica del fútbol para ciegos o fútbol adaptado en Puebla.

La propuesta busca que más canchas de fútbol 5, fútbol rápido y espacios deportivos puedan adecuarse gradualmente con criterios de accesibilidad y seguridad, incorporando elementos como vallas laterales, balones sonoros, rutas accesibles y capacitación para personal deportivo, con el propósito de acercar esta disciplina a más municipios y comunidades del Estado.

Durante su posicionamiento en tribuna, Soledad Amieva destacó que el deporte tiene la capacidad de unir, inspirar y transformar vidas, por lo que las personas con discapacidad visual también deben contar con oportunidades reales para practicarlo, desarrollar su talento y competir en condiciones de igualdad.

La legisladora recordó que Puebla cuenta con una importante trayectoria en esta disciplina gracias al trabajo de Topos FC Puebla, así como a la experiencia del Centro Deportivo Comunitario La Madriguera, referentes nacionales que demuestran que en el Estado existe talento, experiencia y compromiso para consolidar el desarrollo del deporte adaptado.

Soledad Amieva subrayó que la propuesta respeta las competencias de las autoridades estatales y municipales, privilegiando la coordinación institucional para fortalecer el deporte adaptado y avanzar hacia una Puebla más accesible, incluyente y con mayores oportunidades para todas las personas.

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