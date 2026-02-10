Nayeli Salvatori desiste de iniciativa contra reportes falsos de desaparición

La diputada de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, desistió de presentar la iniciativa que buscaba sancionar los reportes falsos de desaparición en Puebla, al no conseguir consensos al interior de la bancada.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, a quien confirmó que la propuesta no se concretará por el momento.

En conferencia de prensa, informó que la decisión responde a la falta de apoyo dentro de la bancada de Morena y a la necesidad de priorizar propuestas con mayor viabilidad legal y social.

La iniciativa, que pretendía imponer penas de 1 a 3 años de prisión, surgió tras la indignación generada por el caso de Lydia Valdivia, una joven que fingió un embarazo de nueve meses y una desaparición, provocando bloqueos en la autopista Puebla-Orizaba y el despliegue masivo de recursos estatales.

Pavel Gaspar explicó que la LXII Legislatura busca ser un “Congreso humano y de territorio”, por lo que no se impulsarán leyes que no emanen del consenso o que puedan resultar contraproducentes.

En ese sentido, indicó que la iniciativa no contó con el respaldo mayoritario de los diputados de Morena tras ser socializada internamente.

Además, voces de la oposición y colectivos advirtieron que castigar reportes podría dar pie a que familias reales teman denunciar por miedo a represalias legales si la persona se ausentó voluntariamente.

Por lo anterior, el coordinador de la bancada morenista hizo un llamado a presentar reformas “coherentes” que no choquen con los derechos humanos ni con la realidad operativa de la Fiscalía.

“No es si es buena o mala idea, se consulta a quien debe participar (…) por el momento la ponemos ahí flotando”, puntualizó Pavel Gaspar sobre el futuro de la propuesta.

