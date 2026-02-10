Taxistas “piratas” disuelven su intento de bloqueo en Periférico Ecológico

Por:
Amaury Jiménez
-
6
Alrededor de las 10:00 am un grupo de manifestantes se dieron cita nuevamente en la zona de Periférico-Ecológico a la altura de Valsequillo quienes buscaban cerrar dicha vialidad a manera de protesta, sin embargo en esta ocasión la situación se disolvió alrededor de las 10:30 horas. La concentración de personas se dió minutos antes de las 10 de la mañana, luego de que al menos 150 personas llegaron al lugar con palos y completamente encapuchados, siendo en esta ocasión choferes de taxis colectivos quienes amagaron con cerrar Periférico Ecológico para exigir que los dejen trabajar. Y es que este día se implementó un operativo por parte de proximidad vial para retirar a los llamados taxis “piratas” que tenían dos bases en la zona del bulevar Carlos Camacho Espíritu los cuáles fueron retirados por lo que a partir de hoy, no habrá unidades piratas en el lugar, sólo la presencia de taxis amarillos y negros los cuáles fueron autorizados por parte de la secretaría de movilidad y transporte para prestar servicio. La situación generó una fuerte presencia de elementos de seguridad en la zona quienes se trasladaron al lugar para tratar de contener a los quejosos, sin embargo alrededor de las 10:30 am, los hombres decidieron retirarse del lugar sin saber las causas exactas debido a que no quisieron dar pormenores de la situación. En este momento en la zona hay presencia de elementos de seguridad quienes buscan evitar que los taxis piratas nuevamente se instalen en el lugar, además de que hasta el momento se desconoce si el grupo de quejosos buscarán la manera de manifestarse en próximas horas o días.

