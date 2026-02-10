Taxistas “piratas” disuelven su intento de bloqueo en Periférico Ecológico

Alrededor de las 10:00 horas de este martes, un grupo de manifestantes se concentró sobre el Periférico Ecológico, a la altura de Valsequillo, con la intención de cerrar la vialidad como medida de protesta; sin embargo, la movilización se disolvió aproximadamente media hora después.

La concentración inició minutos antes de las 10 de la mañana, cuando cerca de 150 personas arribaron al punto portando palos y con el rostro cubierto. En esta ocasión se trató de choferes de taxis colectivos, quienes amagaron con bloquear la vialidad para exigir que se les permita continuar trabajando.

La inconformidad surgió tras un operativo de Proximidad Vial mediante el cual fueron retiradas dos bases de los llamados taxis “piratas” que operaban en la zona del bulevar Carlos Camacho Espíritu. A partir de este día, únicamente permanecerán en el sitio taxis amarillos y negros autorizados por la Secretaría de Movilidad y Transporte.

#ConexiónVial 🚓 El grupo de personas que se encontraba en las inmediaciones de Valsequillo y Periférico Ecológico, tras un breve diálogo con autoridades optaron por retirarse.



Vía @EsImagen pic.twitter.com/juc5A5oSjG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 10, 2026

La situación generó una fuerte presencia de elementos de seguridad, quienes se desplegaron en el área para contener cualquier intento de cierre. Cerca de las 10:30 horas, los manifestantes se retiraron sin proporcionar mayores detalles sobre su decisión.

Actualmente se mantiene vigilancia en la zona para evitar que unidades irregulares se reinstalen, mientras se desconoce si los inconformes retomarán acciones de protesta en las próximas horas o días.

