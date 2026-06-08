17.8 C
Puebla City
lunes, junio 8, 2026
Inicio Seguridad

Motociclista muere en accidente sobre libramiento Santa Rosa-Alseseca

Por:
Amaury Jiménez
-
11
El joven perdió la vida la tarde de este domingo.

La tarde de este domingo, un joven motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente sobre el libramiento Santa Rosa-Alseseca, a la altura del rancho Sahuaro, en el municipio de Tecamachalco, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso de inmediato a los cuerpos de emergencia, quienes al arribar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas.

La forma en que el joven perdió la vida aún no se ha esclarecido, pero al parecer derrapó al viajar sobre la vialidad por el asfalto mojado.

La motocicleta involucrada, con placas 49 TC Y5 del estado de Puebla, quedó sobre la carpeta asfáltica. Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece desconocida.

Elementos de seguridad pública acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades ya investigan las causas del percance.

Te recomendamos:

Laura Artemisa inaugura Encuentro de Emprendedoras en Puebla

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Agresor con machete muere en enfrentamiento con policía en Coronango

Jesus Zavala -

Roban camioneta con apoyos alimenticios en Tlalancaleca

Redaccion Oronoticias -