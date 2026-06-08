Motociclista muere en accidente sobre libramiento Santa Rosa-Alseseca

La tarde de este domingo, un joven motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente sobre el libramiento Santa Rosa-Alseseca, a la altura del rancho Sahuaro, en el municipio de Tecamachalco, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso de inmediato a los cuerpos de emergencia, quienes al arribar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas.

La forma en que el joven perdió la vida aún no se ha esclarecido, pero al parecer derrapó al viajar sobre la vialidad por el asfalto mojado.

#ConexiónVial 🔴 Muere motociclista tras derrapar la unidad al circular sobre la carretera Libramiento Tecamachalco- Alseseca.



El conductor se encuentra en calidad de desconocido hasta el momento.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/0KjWbZbm8F — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 8, 2026

La motocicleta involucrada, con placas 49 TC Y5 del estado de Puebla, quedó sobre la carpeta asfáltica. Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece desconocida.

Elementos de seguridad pública acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades ya investigan las causas del percance.

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