Laura Artemisa inaugura Encuentro de Emprendedoras en Puebla

Como parte de la visión de bienestar, justicia e igualdad de oportunidades que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta Mier, la Secretaría de Bienestar inauguró el “Encuentro de Mujeres Emprendedoras para el Bienestar”, espacio orientado a fortalecer los proyectos productivos de mujeres poblanas mediante la capacitación, la vinculación comercial y la construcción de redes de apoyo.

Desde la Casa de Cultura, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, enfatizó que la suma de voluntades entre el gobierno y la sociedad civil resulta indispensable para abrir espacios comerciales seguros y sostenibles.

Durante su intervención, García Chávez señaló que la independencia financiera opera como un escudo contra la violencia de género, ya que el ingreso propio evita que las mujeres toleren situaciones injustas por falta de alternativas.

Este encuentro surge como respuesta directa a las conclusiones del foro “Mujeres, Futuro de Bienestar para Todas”, un espacio de diálogo realizado en el mes marzo, donde participaron académicas, amas de casa, trabajadoras y profesionistas del estado.

La Secretaría de Bienestar coordina actualmente la elaboración de un diagnóstico formal que recopila las necesidades más urgentes detectadas en la voz de las participantes. Dicho documento llegará a manos del gobernador Alejandro Armenta Mier con el objetivo de robustecer las políticas públicas estatales con un enfoque territorial y democrático. El proyecto aspira a crear vínculos directos entre las creadoras poblanas y los sectores empresariales para detonar el crecimiento de sus marcas a mediano plazo.

La jornada integró una agenda integral de capacitación que incluyó la conferencia “Educación Financiera”, a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR) y un taller enfocado en los productos de la marca estatal “Puebla Cinco de Mayo”, impartido por la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA). Asimismo, las dinámicas de negocios denominadas B2B (Business to Business) facilitaron acuerdos comerciales inmediatos. Al evento asistió la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro y el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte, así como la legisladora local, Ana Laura Gómez Ramírez.

Estas acciones se alinean de forma directa con los objetivos de bienestar que promueven el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier.

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