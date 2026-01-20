Del 1 al 17 de enero se recuperaron 99 mil litros de gas LP en Puebla

En Puebla existe plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en sintonía con la Estrategia Nacional de Seguridad que dirige el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar la protección y el bienestar de la población, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

Lo anterior, con el cumplimiento de los cuatro ejes fundamentales como la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación y una estrecha coordinación entre las entidades federativas.

El gobernador Alejandro Armenta destacó el trabajo que existe con la Fiscalía Federal en Puebla, a través de su titular Jesús López Trujillo, así como con el Delegado de la Secretaría de Gobernación Federal, Álvaro José Fojaco; y con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de la Marina (SEMAR), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, ya que dicha colaboración cumple con la encomienda de proteger a la población.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, subrayó que del 1 al 17 de enero de 2026 con apoyo de la DEFENSA, SEMAR y Guardia Nacional se han logrado resultados contundentes como la detención de 257 personas, la recuperación de 163 vehículos con reporte de robo, el aseguramiento de 56 unidades relacionadas con alguna acción ilícita, la inhabilitación de cuatro tomas clandestinas y la recuperación de 99 mil litros de gas LP, 3 mil 900 litros y 43 contenedores de hidrocarburos. Agregó que se decomisaron 959 dosis y 138 gramos de cristal; 323 dosis y 25 gramos de cocaína, entre otras acciones.

Subrayó que durante este período se implementó el Operativo Interestatal Puebla-Tlaxcala con el objetivo de reforzar la vigilancia en la zona limítrofe, con la participación de 121 elementos de la DEFENSA, SEMAR, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala y Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Estás acciones derivaron en el aseguramiento de una pipa relacionada con el robo de hidrocarburos en Santa Rita Tlahuapan, además de la inhabilitación de otras tres unidades utilizadas para el trasiego ilegal de combustibles. Puntualizó que dicha estrategia también se ejecuta entre Puebla y Veracruz, sobre la carretera Puebla-Córdoba y Tehuacán-Orizaba.

En su intervención, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que de enero a diciembre de 2025 se registró una disminución en 14 delitos de alto impacto social, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Señaló que estos resultados reflejan la efectividad de la estrategia Puebla Segura, y reiteró el compromiso de continuar con el fortalecimiento de las acciones en materia de seguridad para garantizar el acceso a la justicia y la tranquilidad de la población.

Por último, la titular de la fiscalía estatal explicó que la semana pasada derivado del cumplimiento a diversas órdenes de cateo en inmuebles de la 46 poniente, lograron el aseguramiento de 600 autopartes, lo anterior con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública.

