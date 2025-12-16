UCIPS transforma bachillerato policial en Técnico en Seguridad Ciudadana

La Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS) realizó la transición del Bachillerato General Ignacio Zaragoza al Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana (BTSC), para consolidar una oferta académica orientada a la prevención y atención ciudadana, con el propósito de fortalecer las bases de un modelo integral de formación policial.

Por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta y acorde al trabajo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, en materia de seguridad y construcción de la paz, la UCIPS reforzó las acciones orientadas para atender de manera integral este rubro, mediante el desarrollo de perfiles profesionales con vocación de servicio, disciplina y capacidades acordes a los retos actuales.

Ante 150 estudiantes, la rectora Silvia Victoria Serrano Zafra informó sobre esta transformación y alentó a aprovechar al máximo las herramientas académicas, formativas y humanas que brinda la UCIPS. Señaló que el cambio permite establecer un modelo educativo actualizado que combina la Educación Media Superior con una enseñanza práctica orientada a la proximidad policial.

La evolución del Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana tiene una visión institucional que impulsa la construcción de entornos de paz, legalidad y confianza de la ciudadanía.

