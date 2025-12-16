Diputación migrante debe representar a la comunidad: Pável Gaspar

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, aseguró que la diputación migrante será para quien represente a la comunidad y esté vinculado con su región de origen.

Asimismo, el legislador expuso que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tiene facultades para dar certeza de que se cumple con lo establecido en la ley sobre los requisitos para ser diputada o diputado migrante.

Consideró que la representación de este sector de la población es una deuda histórica y habrá especial atención a los perfiles, para garantizar la representación de este grupo.

En rueda de prensa, el diputado también resaltó las contribuciones de las y los migrantes en la economía de Puebla, ya que impulsan la productividad mediante el envío de remesas, la creación de empresas y la implementación de proyectos con un enfoque de bienestar para sus regiones.

