Lupita Cuautle entrega obra de adoquinamiento en la calle De Los Ranchos

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, destacó el beneficio de la entrega de una obra pública por un costo de 7 millones de pesos, la cual beneficiará a más de 14 mil habitantes de la comunidad.

Tras más de 20 años de peticiones, el Ayuntamiento entregó el adoquinamiento de la calle De Los Ranchos en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo.

La obra incluye la instalación de mil 752 metros cuadrados de adoquín en 316 metros de vialidad, además de 578 metros de guarniciones, 605 metros de banquetas, 11 postes de alumbrado público, tres reductores de velocidad, 17 bolardos y 22 señales verticales.

Por su parte, Edgar Perea, titular de la Secretaría de Infraestructura municipal, señaló que la intervención también contempló la colocación de 322 metros de drenaje, 34 puntos de descarga sanitaria, 34 tomas de agua potable, 316 metros de línea de agua y la remoción de postes de telefonía.

Lupita Cuautle afirmó que la obra no solo mejora la movilidad, sino que genera espacios más dignos y seguros para la comunidad, en vísperas del cierre del año administrativo 2025 y la planeación de nuevos proyectos.

Editor: César A. García

