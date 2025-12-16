Hieren a tres personas durante asalto a transporte público en la Central de Abasto

Un grupo de sujetos armados abordo una unidad del transporte pública con la intención de cometer un robo en la zona de la Central de Abasto, punto donde dejaron a tres personas heridas.

La mañana de este martes, un grupo de hombres armados hizo la parada al autobús 101 de la línea Expresso, al cual abordaron y de manera prácticamente inmediata iniciaron su fechoría.

Los delincuentes sacaron armas de fuego y amenazaron, tanto al conductor como a sus pasajeros, para que entregaran sus pertenencias de valor y dinero en efectivo.

#Seguridad Agentes de la Policía Estatal, acudieron a la Vía Corta a Santa Ana con altura de la Central de Abasto de Puebla, donde los tripulantes de un autobús de pasajeros informaron haber sido víctimas de un asalto. De manera preliminar se sabe que al menos una persona fue… pic.twitter.com/xlrBgELE44 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 16, 2025

De manera extraoficial trascendió que un grupo de hombres intentaron enfrentarse a los delincuentes, sin embargo, estos terminaron siendo golpeados con las cachas de las armas de fuego.

Los criminales tomaron el botín y escaparon de la zona, mientras que el operador del autobús avanzó hasta el cruce de la autopista México-Puebla y la Vía Corta a Santa Ana para pedir ayuda a emergencias.

Agentes de la Policía Estatal y paramédicos llegaron hasta la escena para atender a los afectados e intentar encontrar a los responsables; aunque la búsqueda no dio resultados.

