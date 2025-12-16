Asaltan y hieren a trabajador de empresa en el Bulevar 18 de Noviembre

Un trabajador de la empresa Tenneco, ubicada en el parque industrial Puebla 2000, resultó herido la mañana de este lunes al resistirse a un asalto en las inmediaciones del Bulevar 18 de Noviembre.

Luis Enrique “N” fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron dos heridas: una en la mano y otra en el tórax, a la altura de las costillas, sin gravedad.

El afectado relató que, camino a su empleo, fue interceptado por dos hombres que lo amagaron con un cuchillo y le exigieron sus pertenencias de valor.

Al resistirse, uno de los asaltantes lo atacó, le arrebató la cartera y huyó con su cómplice. Los paramédicos estabilizaron la hemorragia y lo trasladaron en ambulancia a un hospital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar e implementaron recorridos, pero hasta el momento no se reportan detenidos.

