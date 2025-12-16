Lupita Cuautle entrega nueva barda perimetral en el CEDAT

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, realizó la entrega de la construcción de la barda perimetral del Centro Escolar “Doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara”, beneficiando de manera directa a la comunidad escolar y a sus familias.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que esta obra representa una acción concreta para mejorar las condiciones de las escuelas del municipio, al brindar mayor protección, orden y certeza a niñas, niños y jóvenes que diariamente acuden a este centro educativo.

Subrayó que su administración mantiene el compromiso de impulsar obras que incidan directamente en la calidad de vida y en el desarrollo integral de las comunidades, priorizando espacios seguros y funcionales.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, explicó que los trabajos consistieron en el desmontaje de estructuras existentes, demolición y limpieza del área, así como la construcción de una nueva barda perimetral.

Asimismo, se llevó a cabo la construcción de banqueta y la colocación de un portón de herrería, con una longitud de más de 300 metros lineales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda el compromiso de continuar con el mantenimiento y mejora permanente de la infraestructura educativa del municipio.

