Lupita Cuautle entrega estímulos económicos a elementos de la SSPPC

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, entregó estímulos económicos a 27 mujeres y hombres, quienes realizaron acciones relevantes en favor de las familias sanandreseñas y visitantes, por ejemplo, identificar y actuar oportunamente en una situación de riesgo, llevando a cabo una intervención policial eficaz.

Señaló que se busca valorar la constancia, la disciplina y el compromiso con el que policías y personal de Protección Civil y Bomberos protegen a las y los habitantes del municipio.

En el mismo acto, Cuautle Torres tomó protesta a diez nuevas y nuevos elementos que se integrarán próximamente a las tareas operativas de la corporación. Hizo un llamado a seguir actuando con ética, responsabilidad y profesionalismo.

Asimismo, se presentó la Convocatoria de Nuevo Ingreso, dirigida a mujeres y hombres interesados en formar parte de la SSPPC, la cual puede ser consultada a través de la página https://sach.gob.mx/avisos/convocatoria-policia-de-proximidad/ y mediante las redes oficiales de la SSPPC.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece un servicio comprometido con la seguridad y tranquilidad de San Andrés Cholula.

