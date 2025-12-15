Lupita Cuautle entrega obras de drenaje y agua en San Rafael Comac

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal Lupita Cuautle, realizó la entrega de la ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en San Rafael Comac, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria,

En representación de la edil sanandreseña, Alejandra Zamora Martínez, secretaria de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, detalló que la obra consistió en la instalación de 873 metros lineales de drenaje sanitario y 873 metros lineales de red de agua potable, así como la nivelación de la calle y privadas intervenidas para mejorar el tránsito peatonal y vehicular de la zona.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal garantiza un servicio más eficiente, seguro y confiable, contribuyendo a una mejor conducción de aguas residuales y a la prevención de riesgos sanitarios.

Te recomendamos: