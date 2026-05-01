Pável Gaspar inaugura “Izucarlandia” por Día de la Niñez

En el marco del Día de la Niña y el Niño, el diputado Pável Gaspar Ramírez realizó una visita al municipio de Izúcar de Matamoros, donde acompañó al presidente municipal, Eliseo Morales Rosales, y a la presidenta del DIF Municipal, Blanca Alicia González, a la inauguración del festival “Izucarlandia”, un espacio diseñado para ofrecer actividades recreativas, espectáculos y sorpresas dirigidas a la niñez de esta región de la Mixteca poblana.

Durante su intervención, el legislador subrayó que las acciones de los tres órdenes de gobierno deben iniciar por las infancias, ya que son fundamentales para la reconstrucción del tejido social y la formación de comunidades más justas, incluyentes y solidarias.

Asimismo, destacó que desde el Congreso del Estado se impulsa una agenda legislativa coordinada con autoridades municipales y estatales, con el objetivo de fortalecer las condiciones de desarrollo, protección y bienestar de las infancias.

Pável Gaspar Ramírez reiteró que el compromiso de las y los diputados de territorio también implica escuchar a la niñez poblana, entendiendo sus necesidades y aspiraciones, para traducirlas en acciones legislativas que garanticen sus derechos y promuevan su desarrollo.

Con este tipo de iniciativas y acompañamientos, el diputado reafirma el compromiso de trabajo a favor de las niñas y los niños de Puebla, y reconoce que legislar para la niñez poblana es apostar por un mejor futuro para la entidad.

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