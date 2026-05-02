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Se crearon 278 mil empleos en primeros meses de 2026: IMSS

Por:
Renato León A.
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Afiliación al IMSS alcanza 22 millones 589 mil puestos en abril. / Foto: Envato.

Con cifras preliminares al 30 de abril de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante el primer cuatrimestre del año se crearon 278 mil 569 puestos de trabajo, lo que representa un aumento de 99 mil 280 empleos respecto al mismo periodo de 2025.

La afiliación al IMSS ascendió a 22 millones 589 mil 124 puestos de trabajo al cierre de abril, la cifra más alta registrada para un mes de abril.

En abril de 2026 se generaron 19 mil 964 empleos, resultado que contrasta con la pérdida de 47 mil 442 puestos reportada en abril de 2025 y confirma una recuperación del empleo formal.

Este comportamiento del empleo se inscribe en la política laboral del Gobierno de México, orientada a mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer el salario y ampliar la cobertura de la seguridad social como parte de la “primavera laboral”.

En términos anuales, de abril de 2025 a abril de 2026, la afiliación al IMSS registra un crecimiento de 171 mil 456 puestos de trabajo. Los datos definitivos y oficiales estarán disponibles en el Boletín del Empleo en los próximos días.

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