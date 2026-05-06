Lotería Nacional realiza sorteo especial por Batalla de Puebla

En conmemoración de la Batalla de Puebla, la Lotería Nacional llevo a cabo un sorteo especial en el Teatro Principal, cuyo premio mayor fue de 21 millones de pesos.

El acto protocolario fue encabezado por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vivaldo, acompañada del gobernador Alejandro Armenta Mier, el comandante de la VI región militar, General de brigada del Estado mayor, Miguel Ángel Aguirre Lara, y el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib.

Fue el mandatario estatal quien dio el campanazo para que los niños gritones comenzarán a señalar a los ganadores del sorteo dedicado a las y los migrantes poblanos.

#Puebla 🗣️ El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar, y el alcalde @pepechedrauimx, asisten al Sorteo de la Lotería Nacional del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, encabezado por Olivia Salomón.



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La directora general de la Lotería Nacional replicó el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Desfile cívico-militar del 5 de Mayo de la defensa de la soberanía nacional. “Ninguna potencia extranjera va a decirle a México cómo gobernarse“, añadió.

“Esta frase pronunciada por la presidenta no sólo es una idea, es una síntesis de nuestra historia y de los valores que nos definen y orientan con claridad el rumbo del México en transformación que vivimos”, dijo.

Salomón Vivaldo destacó que se haya llevado a cabo este sorteo en tierra donde se afirmó el carácter de la nación en 1862, en la que se dejó claro que el destino se decide desde aquí.

🗣️ @armentapuebla_ acude al sorteo, por lo que la directora de Lotería Nacional le agradece que se lleve a cabo por segundo año consecutivo en Puebla. pic.twitter.com/NNTEHbsK6M — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 6, 2026

En este sentido, agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta con el Sorteo Nacional y la decisión de realizarlo por segundo año consecutivo en la entidad poblana.

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que le da gusto que, a través de la Lotería Nacional, Salomón Vivaldo ayude a “poner a Puebla en el centro de las atenciones en un mes importante como es el mes de la patria en septiembre”.

“Hoy con la presencia de la presidenta recordamos como mujeres y hombres de México dieron la vida en una gesta heroica tan importante, la defensa de la patria frente a la invasión francesa”, manifestó.

Reiteró sus felicitaciones a la directora de la Lotería Nacional por recorrer el país y llevar la identidad nacional a través del billete de diferentes momentos de la historia de México.

🗣️ Desde el Teatro Principal en la capital poblana se empiezan a dar a conocer los números ganadores del sorteo especial de la Lotería Nacional alusivo a la Batalla de Puebla, cuyo premio mayor fue de 21 millones de pesos. pic.twitter.com/45JxdXGDhU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 6, 2026

Editor: Renato León

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