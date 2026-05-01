SEDIF Puebla celebra Día de la Niñez con diversos festejos

Con el objetivo de reconocer, celebrar y fortalecer el bienestar de la infancia poblana, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF) llevó a cabo diversos festejos con motivo del Día de la Niñez en distintos puntos del estado.

En los municipios de Cuautlancingo y San Pedro Cholula, la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, encabezó las celebraciones, donde convivió y compartió momentos especiales con niñas y niños.

En estos espacios, en conjunto con los DIF municipales, así como en la sede del organismo en el CIS de San Javier, se realizaron entregas de juguetes y presentaciones artísticas que llenaron de alegría a las y los asistentes, quienes disfrutaron actividades diseñadas para su recreación y desarrollo emocional en un ambiente de cercanía y convivencia familiar.

En simultáneo, se distribuyeron juguetes en todas las regiones de la entidad, con ayuda de las y los 31 delegados del organismo, como parte de una estrategia que busca acercar bienestar y generar sonrisas en cada rincón del estado de Puebla.

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