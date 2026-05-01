Rehabilitan la 20 Sur tras años de abandono en Puebla

Durante más de 20 años, habitantes de la colonia El Mirador padecieron el abandono de sus vialidades. Actualmente, el Gobierno de Puebla ejecuta la pavimentación de la calle 20 Sur, en el tramo comprendido entre la Diagonal de la 18 Sur y la avenida Juan de Palafox y Mendoza, obra que registra un avance del 15 por ciento y beneficia a 92 mil personas de la zona.

Acompañado por el delegado federal de Bienestar, Rodrigo Abdala, y por integrantes del Comité de Obra, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, encabezó la supervisión de la rehabilitación de esta vialidad, equivalente a 86 calles en una longitud de 3.72 kilómetros. Explicó que estas acciones responden a una planeación integral, ya que no se ejecutan de manera aislada, sino como parte de circuitos que mejoran la conectividad; en este caso, la 20 Sur se articula con la 24 Sur.

El secretario de Infraestructura afirmó que los trabajos se realizan en horarios diurnos y nocturnos, con el objetivo de brindar mayor certeza y seguridad a las familias poblanas. Recordó que el programa contempla la pavimentación de 5 mil calles a una tercera parte del costo real, gracias a la adquisición de módulos de maquinaria y a la donación de insumos por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Por su parte, el delegado de Bienestar del Gobierno Federal, Rodrigo Abdala, expresó su reconocimiento a la estrategia impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, al destacar que la pavimentación de calles fortalece y mejora la seguridad de las familias, ya que es uno de los derechos de los ciudadanos.

Resaltó el beneficio para más de 16 colonias en el corazón de la colonia El Mirador y subrayó que los trabajos avanzan con mayor rapidez gracias a la implementación de los turnos nocturnos, lo que permite acelerar los resultados en favor de la población.

Las colonias beneficiadas con la pavimentación de la Calle 20 Sur son: Jardines de San Manuel, Mirador, Bellavista, Barrio de Analco, La Acocota, Resurgimiento, El Ángel, Anzures, Azcárate, San Ángel, Santa Bárbara Sur, Miguel Negrete, Santa Mónica, Villa Carmel, Los Pilares y Las Brisas.

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