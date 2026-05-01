31 Minutos reúne a miles de personas en el Zócalo de la CDMX

El programa chileno 31 Minutos reunió a más de 200 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México durante el Día del Niño, en un espectáculo que combinó música, humor y nostalgia.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la plancha del Zócalo se llenó para presenciar el show en vivo, donde destacaron personajes como Tulio Triviño, Juanín y Guaripolo.

El evento, titulado “Yo nunca vi televisión”, ofreció una versión distinta a su gira actual, con una narrativa centrada en la presentación de una “noticia” absurda que guía el desarrollo del espectáculo.

La trama gira en torno al lanzamiento de una pizza gigante al espacio con el objetivo de provocar un eclipse lunar, mientras los personajes interpretan canciones icónicas del programa.

Más de 200 mil personas disfrutan y cantan en el Zócalo de la Ciudad de México con 31 Minutos.



¡Que vivan las infancias de la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/1rGj1XJ07M — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2026

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Durante el espectáculo, el público coreó temas como “Tangananica, Tangananá” y otras canciones clásicas, en un formato que mezcla música y narrativa al estilo del noticiero ficticio.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de Juan Carlos Bodoque, quien lidera un plan para evitar que extraterrestres ataquen la Tierra tras el incidente con la pizza.

El show también incluyó la aparición de Calcetín Con Rombos Man, quien intenta intervenir en la historia con su característico tono humorístico, aunque sin éxito en su misión.

Finalmente, la presentación cerró con “Bailan sin César” y un encore con más canciones, en un evento de casi dos horas que congregó a miles de asistentes en el centro de la capital.

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