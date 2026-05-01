Irán busca reactivar diálogo con EU con nueva propuesta de paz

Irán envió una nueva propuesta de negociación de paz a Estados Unidos a través de Pakistán, en un intento por reactivar el diálogo ante el estancamiento de las conversaciones entre ambas naciones.

La agencia IRNA informó que la propuesta fue entregada recientemente, aunque no detalló su contenido, en medio de la tensión por el conflicto y las medidas económicas impuestas por EU.

Previamente, Irán había planteado una negociación por fases, comenzando con el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz, dejando para etapas posteriores el tema nuclear.

Sin embargo, varios medios estadounidenses señalaron que el plan no convenció al presidente Donald Trump, al considerar que pospone discusiones clave sobre el programa nuclear iraní.

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Las conversaciones permanecen estancadas debido a la negativa de Irán de negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos, medida que busca presionar su economía.

Por su parte, Irán conserva el control del estrecho de Ormuz, ruta estratégica por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, impactando en los precios internacionales del crudo.

A su vez, ambas naciones sostuvieron un encuentro en Islamabad el pasado 11 y 12 de abril, encabezado por el funcionario Mohamed Baqer Qalibaf y el vicepresidente estadounidense JD Vance.

No obstante, la reunión no logró acuerdos para poner fin al conflicto iniciado el 20 de febrero, pese al alto el fuego alcanzado el 8 de abril, manteniendo la incertidumbre en la región de Medio Oriente.

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