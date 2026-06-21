Ataque armado deja un muerto en Izúcar de Matamoros

La tranquilidad dominical se vio interrumpida en la junta auxiliar de San Juan Raboso, perteneciente a Izúcar de Matamoros, donde un ataque armado cobró la vida de un hombre durante las primeras horas de este 21 de junio.

La víctima, identificada como José Vicente N., fue encontrada sin vida sobre la calle 5 Oriente luego de que habitantes de la zona reportaran una serie de disparos.

Testigos indicaron que los hechos ocurrieron poco después del amanecer, generando movilización de corporaciones policiacas y servicios de emergencia.

Según información preliminar, los agresores habrían actuado de manera directa contra el hombre, a quien dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar. Cuando los paramédicos y policías llegaron al lugar, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

Elementos de seguridad acordonaron el área para permitir las labores periciales, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables del homicidio.

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