Ambulancia vuelca en carretera Tecamachalco–Cañada de Morelos

La tarde del sábado se presentó la volcadura de una ambulancia sobre la carretera estatal Tecamachalco–Cañada de Morelos, a la altura del tope de la localidad de El Salado, situación que provocó el cierre parcial de la circulación y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el tramo referido después de que la unidad de emergencia perdiera el control y volcara. Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas lesionadas ni su estado de salud.

Autoridades y paramédicos llegaron al lugar para atender la emergencia y realizar maniobras para liberar la unidad. Elementos de tránsito mantuvieron abanderamiento para evitar un segundo accidente.

Ante esta situación, se recomendó a los automovilistas que circulaban por la zona tomar precauciones, reducir velocidad y utilizar vías alternas mientras se realizaban las labores de retiro de la ambulancia. La circulación presentó afectaciones durante varias horas y fue reabierta después de las 20:00 horas.

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