FGE Puebla descarta riesgos tras presunta filtración de contraseñas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla emitió un comunicado en respuesta a la reciente noticia difundida en redes sociales sobre una presunta filtración de contraseñas de correos electrónicos de sus funcionarios.

Aseguraron que desde enero de este año se implementaron medidas como el cambio constante de contraseñas en los buzones de correo de sus empleados, así como la incorporación de tecnologías para evitar el robo de datos.

La dependencia advirtió que los hackers informáticos son cada vez más sofisticados, por lo que continuarán actualizando sus esquemas, procedimientos y tecnologías para salvaguardar la información.

Hasta el momento, la FGE asegura que no se ha puesto en riesgo ninguna indagatoria ni carpeta de investigación a causa de esta situación.

