Aleks Syntek volverá a Puebla con su “Total Syntek Tour”

El cantante, compositor y productor mexicano Aleks Syntek anunció su regreso a Puebla como parte de su gira “Total Syntek Tour”, un recorrido especial con el que celebra 35 años de trayectoria artística y que arrancará el próximo 25 de julio en la capital poblana.

En Oro Noticias tuvimos la oportunidad de hablar con él para conocer los detalles de este nuevo proyecto y el significado de regresar al estado después de varios años de ausencia.

“Puebla es uno de los lugares a los que más he tardado en regresar”, reconoció el artista. Además, reveló que la venta de boletos marcha de manera positiva y podría abrir nuevas fechas en caso de alcanzar un lleno total.

A diferencia de otros proyectos que ha encabezado a lo largo de su carrera, el intérprete de “Sexo, Pudor y Lágrimas” explicó que esta gira estará enfocada en ofrecer una experiencia más cercana y familiar, privilegiando el contacto directo con sus seguidores.

El espectáculo ofrecerá una producción amplia y una banda integrada principalmente por músicos mexicanos, varios de ellos reclutados por el propio artista a través de Instagram.

Entre los integrantes destaca una músico ucraniana, así como Yaroslava, violinista originaria de Puebla que forma parte de su equipo.

Al ser cuestionado sobre su relación con la entidad poblana, el cantante confesó que mantiene un cariño especial por Puebla debido a sus raíces familiares.

Recordó que su abuela era poblana y que conserva gratos recuerdos de ella, especialmente por su talento en la cocina.

Asimismo, señaló que su esencia artística permanece intacta, aunque considera que con el paso de los años ha evolucionado y perfeccionado su manera de escribir y componer canciones. Incluso aseguró que actualmente hace falta más poesía dentro de la música contemporánea.

Respecto al avance de la inteligencia artificial en la creación de contenidos, consideró necesario que las autoridades impulsen una legislación sólida para proteger los derechos de autor.

Dijo que la IA se alimenta de información y obras de terceras personas, por lo que considera fundamental establecer mecanismos que garanticen la protección de los creadores.

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Prepara nuevo álbum titulado “Zen”

Como parte de las revelaciones en la conferencia vía Zoom, Aleks Syntek adelantó que en los próximos meses lanzará un nuevo álbum titulado “Zen”.

El proyecto estaba previsto para estrenarse antes, pero su lanzamiento fue pospuesto debido a los compromisos de su gira por Estados Unidos. Ahora, el músico espera presentarlo oficialmente una vez que avance su recorrido por México.

Además, compartió que entre sus planes a futuro se encuentra montar un sinfónico, formato que ya ha explorado anteriormente, así como una serie de firmas de autógrafos en diferentes puntos de la República Mexicana.

Con una gira conmemorativa, nueva música en camino y una conexión especial con Puebla, Aleks Syntek se prepara para reencontrarse con un público que, según él mismo reconoce, llevaba mucho tiempo esperando su regreso.

Por: Cesia Melendez

Editor: César A. García

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