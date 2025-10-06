Rescatan a presunto ladrón de ser linchado en Tlalancaleca

Un hombre señalado como presunto ladrón fue golpeado por pobladores de San Matías Tlalancaleca y posteriormente rescatado por agentes de la Guardia Nacional.

Durante el fin de semana, habitantes de la comunidad se reunieron tras reportarse la presencia de un presunto asaltante, a quien acusaban de haber cometido un robo reciente.

Los civiles lograron capturarlo y comenzaron a golpearlo; sin embargo, pese a las heridas, el hombre aprovechó un descuido para intentar escapar. Cuando corrió hacia la autopista México–Puebla, fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional, quienes evitaron que fuera linchado.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que las autoridades invitaron a los pobladores a presentar la denuncia correspondiente.

#Seguridad 🚓 Agentes de la Guardia Nacional salvaron a este hombre de ser linchado por vecinos de San Matías Tlalancaleca, quienes lo señalaron como responsable de cometer un robo.



El sujeto fue interceptado mientras escapaba hacia la autopista México-Puebla.



