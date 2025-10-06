Disturbios tras cancelación de concierto en fiesta patronal de Totimehuacan

Habitantes de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan realizaron destrozos a una camioneta tras la cancelación de la presentación del cantante grupero Fidel Rueda, programada como parte de la fiesta patronal de San Francisco de Asís.

El evento estaba previsto para la noche del 4 de octubre, y los boletos en preventa se ofrecieron en 300 pesos, con un incremento para el día del concierto. Sin embargo, al llegar la hora de la presentación, programada para las 20:00 horas, el espectáculo no inició. Al enterarse de que el artista no se presentaría, los asistentes comenzaron a reclamar entre gritos, rechiflas y empujones contra los organizadores.

Los ánimos se desbordaron fuera del recinto, donde un grupo de personas —en su mayoría hombres— arremetió contra una camioneta presuntamente propiedad de uno de los organizadores.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los inconformes golpeando el vehículo con palos y tubos, mientras exigían una explicación y la devolución de su dinero.

Hasta el momento, los organizadores no han ofrecido una aclaración sobre lo ocurrido. De manera extraoficial, se presume que el artista se encontraba en Coscomatepec, Veracruz, lo que habría impedido su llegada a Totimehuacan.

La situación generó sospechas entre los asistentes, pues señalan que el músico ya había incumplido presentaciones en otras ocasiones.

