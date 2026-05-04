FGR cita a 50 personas por operativo en Chihuahua con presencia de EU

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a declarar a cerca de 50 funcionarios de Chihuahua por la presunta participación de personal estadounidense durante un operativo en la Sierra del Pinal.

Los hechos están relacionados con un despliegue realizado el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos, donde fue localizado un narcolaboratorio, en una acción encabezada por autoridades de la Fiscalía estatal.

Durante ese operativo, cuatro personas murieron en un accidente automovilístico, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados a labores de inteligencia, así como dos agentes estatales.

Por su parte, el vocero de la FGR, Ulises Lara, informó que como parte de los avances en la indagatoria se determinó citar a cerca de 50 participantes en el operativo para ser entrevistados durante los próximos días.

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La institución confirmó que mantiene abiertas dos investigaciones vinculadas con este caso, una de ellas enfocada en la posible presencia de personas extranjeras en territorio nacional e implicaciones en materia de seguridad.

Esta línea de investigación fue turnada a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), debido a la relevancia y alcance del caso.

Como parte de las diligencias, las autoridades realizan requerimientos para verificar si los agentes extranjeros contaban con acreditación oficial, permisos de seguridad y si autoridades estatales tenían conocimiento.

Asimismo, se revisan las condiciones legales bajo las cuales se planeó y ejecutó el operativo en la Sierra del Pinal, en medio de cuestionamientos por la presencia de personal extranjero en acciones de seguridad.

#EnVivo Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, con relación a la investigación sobre hechos acontecidos en el estado de #Chihuahua.



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