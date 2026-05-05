Fuerzas federales aseguran armas y vehículos blindados en Texmelucan

Un despliegue entre fuerzas federales y autoridades de los tres niveles de gobierno permitió el aseguramiento de armamento y vehículos con blindaje en el municipio de San Martín Texmelucan, como parte de acciones de vigilancia enfocadas en contener actividades delictivas en la región.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril durante patrullajes terrestres, cuando elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ubicaron y aseguraron tres armas de fuego, una larga, una corta y otra de fabricación artesanal, además de dos vehículos con blindaje de agencia y tres placas balísticas.

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Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ya realizan las diligencias periciales para determinar el origen del armamento y su posible vínculo con actividades ilícitas en la zona. Las corporaciones participantes señalaron que el operativo se llevó a cabo sobre la autopista México-Puebla.

Es importante señalar que sobre este evento, había trascendido que los vehículos asegurados estaban en sentido contrario sobre la vialidad; y no se reportaron personas detenidas en el proceso de custodia.

Editor: César A. García

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