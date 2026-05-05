Bety Sánchez arranca obra de techado comunitario en Atzingo

Con la firme convicción de consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación en Atzingo y brindar bienestar a la población, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, dio inicio a la construcción del techado comunitario de esta junta auxiliar.

Desde hace años, la población de Atzingo tocó puertas para la realización de este techado, a fin de que niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos puedan practicar deporte sin importar las inclemencias del tiempo, pero fue hasta esta administración que los escucharon.

Acompañada del regidor Ángel González y el presidente auxiliar de Atzingo, Aarón Morales, la alcaldesa de Zacatlán dijo que para ella lo más importante es el bienestar de la población; por eso, lleva a cabo obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Por su parte, el presidente de esta junta auxiliar reconoció el trabajo de Bety Sánchez, además de que aseguró que es una presidenta que está presente en las comunidades, haciendo trabajo a favor de la población.

Esta obra incluye el techado, instalación eléctrica, alumbrado, gradas, así como las estructuras, lo que beneficiará a 2 mil 133 personas.

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