Choque en la Vía Atlixcáyotl deja tres lesionados y daños materiales

Un percance vehicular dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales la tarde de este lunes sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura de Cúmulo de Virgo, después de que una camioneta se impactó contra un semáforo y posteriormente contra un paradero de autobuses.

De acuerdo con los primeros reportes, en el incidente estuvieron involucrados los conductores de dos unidades. Se presume que el operador de una camioneta Mazda color negro circulaba a exceso de velocidad con dirección a la ciudad de Puebla y, al intentar cambiar de carril, perdió el control, impactándose contra otra camioneta de color blanco.

Tras el choque, la unidad fue proyectada contra un semáforo de la zona y, posteriormente, contra un paradero de autobuses, donde se encontraban personas esperando el transporte público que transitan por la vialidad; sin embargo, no se reportaron lesionados en ese punto.

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Por su parte, testigos del percance dieron aviso a los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los heridos.

Minutos después, la zona fue resguardada por elementos policiales, así como por personal de Proximidad Vial del gobierno estatal y del municipio de San Andrés Cholula.

Los lesionados fueron valorados por técnicos en urgencias médicas, quienes les proporcionaron los primeros auxilios; hasta el momento, se desconoce si alguno requirió traslado a un hospital. En tanto, el conductor de la unidad presuntamente responsable fue detenido por las autoridades.

#ConexiónVial 🚨 Fuerte accidente sobre Vía Atlixcáyotl, a unos metros del CCU. Un auto particular perdió el control y se impactó en un paradero de transporte público. pic.twitter.com/6BTjmvlOUE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 4, 2026

Editor: César A. García

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