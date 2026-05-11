“México no cabe en un solo calendario”: Mario Delgado justifica cambio a vacaciones

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó este lunes 11 de mayo que el ciclo escolar de la SEP aún contiene “residuos tecnócratas” que deben analizarse, entre ellos el artículo 87 de la Ley General de Educación que establece entre 185 y 200 días de clase obligatorios.

Durante la apertura de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la SEP, Delgado declaró: “Es residuo de la visión tecnocrática que redujo la educación a una estadística de permanencia. Lo más importante es el aprendizaje, más allá de las horas de custodia”.

El funcionario, fuertemente criticado por grupos de padres de familia y por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el recorte del ciclo escolar al próximo 5 de junio, defendió que el cambio “respondió a realidades innegables, ante el azote del cambio climático en algunas zonas y los conflictos de movilidad que generará el Mundial 2026“.

#ÚLTIMAHORA 🤔 El secretario de Educación Pública, #MarioDelgado, defendió en un mensaje la decisión de recortar el calendario escolar y adelantar el fin de cursos para el nivel básico al 5 de junio .



A decir del funcionario, tras el 15 de junio, “se mantienen las aulas abiertas… pic.twitter.com/mTK7PmJfa3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 11, 2026

“Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el ecosistema educativo, después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa”, subrayó.

Seis semanas de vacaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum intervino en la controversia durante su conferencia matutina, explicó: “Entonces, el planteamiento ahora es que se conserven las 6 semanas de vacaciones. Y se va a volver a reunir este Consejo de Educación […] para recoger esta visión de algunos padres y madres de familia en la idea de que solo sean 6 semanas de vacaciones —como siempre ha sido— y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior“.

Delgado reconoció que en la decisión anunciada la semana pasada faltaron voces de padres y madres de familia, pero se dijo abierto a revisar el calendario y escuchar las críticas.

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