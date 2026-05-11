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lunes, mayo 11, 2026
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Cae líder criminal en Nuevo León; resguardan siete tigres

Por:
Renato León A.
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José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al “Cártel del Noroeste”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este lunes la detención de José Antonio “N”, de 39 años, identificado como líder de una “célula afín” al Cártel del Noroeste, durante un operativo realizado en Nuevo León. También fue detenida Rosario “N”.

En los cateos realizados en cuatro inmuebles ubicados en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, las autoridades aseguraron diez armas de fuego, dosis de droga, once vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y resguardaron siete tigres.

Las acciones derivaron de investigaciones posteriores al aseguramiento de un buque en Tamaulipas en marzo de 2025, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel, decenas de contenedores, vehículos pesados y armamento, como parte de una red de tráfico ilegal de combustible que involucró a miembros de la Marina y otros funcionarios.

García Harfuch detalló que la célula delictiva está relacionada con operaciones de recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.

Las propiedades cateadas están vinculadas con “El señor de los buques”, responsable principal de la empresa Mefra Fletes, que comercia con hidrocarburos de procedencia ilícita entre Estados Unidos y México.

El operativo fue coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR). García Harfuch garantizó que las investigaciones continúan.

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