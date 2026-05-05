Recuperan unidades y mercancía robada en San Jerónimo Caleras

Un inmueble ubicado en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, en el municipio de Puebla, fue intervenido por autoridades de los tres niveles de gobierno como parte de un operativo coordinado que derivó en el aseguramiento de unidades de carga y mercancía presuntamente robada.

La acción se llevó a cabo el pasado 3 de mayo, en el marco de la estrategia de seguridad enfocada en frenar el robo al autotransporte a través del operativo “Cero Robos”.

Durante el despliegue, agentes localizaron tres tractocamiones, dos semirremolques, tres dollys y un lote de 296 llantas nuevas para tráiler, cuyo origen ilícito ya era investigado. El sitio, según reportes oficiales, funcionaba como punto de resguardo para unidades y productos sustraídos en carreteras de la entidad.

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La intervención fue posible tras labores de inteligencia iniciadas por el reporte del robo de una unidad, lo que permitió ubicar el predio y obtener una orden judicial para su cateo. En el operativo participaron corporaciones federales, estatales y ministeriales, quienes mantienen acciones permanentes contra este tipo de delito.

Las autoridades señalaron que el aseguramiento representa una afectación directa a las operaciones de grupos delictivos dedicados al robo de transporte de carga, al desarticular espacios clave utilizados para ocultar la mercancía.

Editor: César A. García

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