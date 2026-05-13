Liberan corredor 5 de Mayo y “Calle de los dulces” del comercio informal

La Secretaría General de Gobierno del municipio de Puebla liberó el corredor 5 de Mayo del comercio informal desde la 2 hasta la 14 Poniente, así como la ciclovía de la 4 Poniente y la Calle de los Dulces.

De acuerdo con un comunicado de prensa, este miércoles 13 de Mayo, elementos de la dependencia realizaron un operativo para recuperar espacios destinados a la movilidad segura y ordenada.

En la Calle de los Dulces, como es conocida la 6 Oriente, retiraron vehículos que permanecían estacionados en la vialidad.

“El Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de continuar implementando operativos permanentes de ordenamiento en distintos puntos de la capital, privilegiando la recuperación de espacios públicos, la movilidad y la sana convivencia, en beneficio de las y los poblanos”, reafirmó la dependencia.

#Puebla 🏙️ Personal de normatividad del Ayuntamiento de Puebla realizó un operativo en la avenida 6 Oriente, también conocida como la calle de los Dulces, así como toda la calle 5 de mayo en el Centro Histórico, con el objetivo de evitar la permanencia de comercio informal.



📹… pic.twitter.com/XSc674PN0E — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 13, 2026

Hay que recordar que en la Calle de los Dulces incrementaron las quejas ante la presencia permanente de vehículos estacionados, a pesar de ser una calle peatonal y en los últimos años con la visita de más turistas.

Por otra parte, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, advirtió que llevarían a cabo estas acciones a los automovilistas que no respetaran este espacio, ya que el ingreso de las unidades sólo se permitía para carga y descarga de los comerciantes.

Inclusive acusó que detectaron que se trataba de vehículos de los empleados de los locatarios, por lo que anunció entablar el diálogo antes de la realización del operativo.

Editor: Renato León

Te recomendamos: