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miércoles, mayo 13, 2026
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BUAP obtiene segundo lugar en Torneo Mexicano de Robótica

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Cuatro alumnos del cuarto semestre de Ingeniería en Automatización y Autotrónica del Complejo Regional Centro de la BUAP, sede San José Chiapa, lograron el segundo lugar en el Torneo Mexicano de Robótica 2026.

Montserrat López Alonso, Galia Abril Rendón Sánchez, Osvaldo Arenas Celestino y Omar López Pérez compitieron en la categoría de robot limpiador acuático, en la que participaron 15 equipos provenientes de Campeche, Tabasco, Oaxaca y Puebla.

El prototipo desarrollado por los universitarios está diseñado para limpiar el sargazo de las playas.

El robot es totalmente autónomo, cuenta con una estructura de catamarán que le otorga estabilidad y evita vuelcos, tiene capacidad de almacenar entre 30 y 40 plantas y está equipado con visión artificial.

El torneo fue organizado por la Federación Mexicana de Robótica y la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable (UTBIS) de Puebla, y reunió a más de mil 300 competidores en 22 categorías.

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