Tesorero Municipal defiende crédito a Puebla capital

El Tesorero Municipal, Héctor González Cobián, insistió en que los mil 500 millones de pesos en las cuentas bancarias del Ayuntamiento ya están comprometidos, la mayor parte son para la nómina, por lo que rechazó que sea innecesario el crédito de 440 millones de pesos.

“Cada peso que está ahí ya tiene un destino programado para ejercerse, no quiere decir que están ahí de ociosos o que no se vayan a utilizar”, declaró.

En entrevista, el funcionario municipal explicó que los 440 millones de pesos del financiamiento a corto plazo que pedirá el Ayuntamiento de Puebla, servirá para que la administración se haga de recursos adicionales y ejercerlos este año fiscal.

De acuerdo con González Cobián, la recaudación del predial se carga en los primeros meses del año en curso, pues el impuesto más importante del gobierno municipal, lo que genera una curva en los ingresos del Ayuntamiento, pero estos de gastan en el transcurso de la administración.

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El funcionario municipal insistió en que no es nada inusual y acusó que la administración pasada en el mismo periodo de enero a abril de 2022 tenían más del 25 por ciento del presupuesto en bancos, mientras la gestión actual tiene menos del 20 por ciento.

“Me llama la atención que la gestión anterior tenía más recursos disponibles proporcionalmente en el mismo periodo de tiempo, y que ahora digan que nosotros no sabemos ejercer”, sostuvo.

El Tesorero Municipal resaltó que a finales de 2025 registraron el subejercicio más bajo del Ayuntamiento en una década.

Insistió en que la mayor parte de los recursos disponibles en bancos son para la nómina del gobierno municipal, en gran parte de los policías.

Lo anterior después que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, cuestionara la disposición de recursos en cuentas bancarias de la Comuna.

Predial y Limpia se podrán pagar en oficinas del gobierno del estado

En cuanto a separar el cobro del predial y el servicio de Limpia, González Cobián precisó que se firmará en un anexo del convenio que se incluirá estos pagos juntos, el cual estará a finales del año en curso.

Confirmó que no está incluido en el convenio del Ayuntamiento y el gobierno estatal, pero afirmó que estará listo a finales de mayo.

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