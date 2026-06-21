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Unidad para la Igualdad de Género entrega reconocimiento al presidente de la Fundación Cáritas

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Fundación contribuye al fortalecimiento de la solidaridad.

La Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado entregó un reconocimiento al presidente de la Fundación Cáritas Puebla, José Refugio Gómez, por su trayectoria y dedicación al servicio de la comunidad, así como por su contribución al fortalecimiento de la solidaridad, el compromiso social y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad.

Durante la ceremonia, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos, destacó que este reconocimiento representa un homenaje a una vida dedicada al servicio de la comunidad y al bienestar de quienes más lo necesitan.

Asimismo, resaltó que el presidente de Cáritas Puebla ha impulsado acciones que han llevado esperanza, alimento, acompañamiento y oportunidades a miles de familias poblanas, consolidando una labor basada en la empatía, la dignidad humana y el trabajo colectivo.

De igual manera, señaló que su vocación de servicio ha inspirado a numerosas personas a sumarse a las acciones de apoyo comunitario, fortaleciendo una visión compartida de solidaridad y compromiso social.

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