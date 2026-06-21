Pepe Chedraui inicia pavimentación en colonia Ampliación Constitución Mexicana

Como parte de las acciones de la estrategia #CallesAl100, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó el arranque de la segunda fase de pavimentación de la calle Artículo 9 en la colonia Ampliación Constitución Mexicana, una obra que beneficiará directamente a más de 48 mil 400 habitantes del sur de la ciudad.

Al respecto, el edil señaló que estos trabajos de intervención forman parte del compromiso que su administración tiene con la mejora de la infraestructura vial. Por ello, se trabaja en estrecha coordinación con las autoridades estatales, federales y la ciudadanía con la finalidad de fortalecer las diferentes vialidades de la capital.

“Nuestra estrategia #CallesAl100, es una iniciativa histórica la cual nos permitirá, para este año, renovar 4 mil 410 calles. Como nunca antes estamos invirtiendo en el mantenimiento de nuestras vialidades para atender el rezago que presentaba la ciudad en esta materia, que no haya duda, estamos a la altura de este reto”, precisó.

Por su parte, el subsecretario de Infraestructura, Edgar Dávila Ramos informó que esta obra contempla la ejecución de acciones de construcción de subrasante, base hidráulica, guarniciones, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias, en una superficie total de 2 mil 182 metros cuadrados.

“Por instrucciones del alcalde Pepe Chedraui, estamos trabajando para transformar los circuitos viales de nuestra ciudad, a través de acciones concretas que dan respuesta a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía”, expresó.

Cabe destacar que, como parte de los trabajos de la segunda fase de pavimentación de la calle Artículo 9, se colocará carpeta asfáltica en una longitud total de 387 metros con un ancho de vialidad de 6 metros, haciendo más ágil y seguro la circulación vehicular.

Con #CallesAl100, la administración municipal encabezada por el alcalde Pepe Chedraui continúa con la atención al rezago heredado en materia vial, a través de obras que benefician directamente a la población de Puebla Capital.

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