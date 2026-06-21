Aprueban exhorto para posicionar a Puebla como destino fílmico

En sesión realizada en el municipio de Tepanco de López, la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, que preside la diputada Azucena Rosas Tapia, aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Arte y Cultura, a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y a la Secretaría de Desarrollo Turístico para que, de manera coordinada, diseñen e implementen una estrategia de promoción e incentivos que posicione al Estado como destino fílmico nacional e internacional, con el fin de generar fuentes de empleo y derrama económica en beneficio de las y los poblanos.

En su intervención, la diputada Azucena Rosas Tapia señaló que el punto de acuerdo presentado por la diputada María Soledad Amieva Zamora demuestra que la cultura en Puebla también representa un importante motor de desarrollo económico y turístico para la entidad, gracias a su riqueza arquitectónica y gastronómica, que la convierten en un escenario ideal para la industria fílmica.

Asimismo, el órgano colegiado avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Arte y Cultura y a la Secretaría de Desarrollo Turístico a que, en coordinación con los ayuntamientos y concejos municipales, diseñen e implementen un programa integral de difusión y promoción permanente de las manifestaciones culturales, festividades, costumbres, tradiciones y destinos turísticos de los municipios, con el fin de promover su cultura, incentivar el turismo y fortalecer la economía comunitaria.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue elaborado, bajo el principio de concentración, con las propuestas legislativas de la diputada Azucena Rosas Tapia y del diputado Miguel Márquez Ríos.

Las y los integrantes de la Comisión de Cultura también aprobaron el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Arte y Cultura y a la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado, así como a los ayuntamientos y concejos municipales de la entidad, para que emitan convocatorias públicas dirigidas a artistas locales para participar en los eventos que organicen, con el fin de apoyar el talento poblano, incentivar su difusión y contribuir a la preservación de sus saberes y habilidades.

Cabe señalar que este proyecto de acuerdo fue integrado, bajo el principio de concentración, con las propuestas de las diputadas Susana del Carmen Riestra Piña, Azucena Rosas Tapia y Kathya Sánchez Rodríguez, así como del diputado José Luis Figueroa Cortés.

Durante la sesión de la Comisión se contó con la intervención del presidente municipal de Tepanco de López, Alejandro Martínez Carrera, quien destacó la realización de la XIX Edición de la Feria del Adobo de Tepanco, que se lleva a cabo este 21 de junio.

En este sentido, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala hizo referencia al Adobo de Tepanco como una de las expresiones gastronómicas más representativas del municipio.

Asimismo, la Comisión de Cultura de la LXII Legislatura entregó reconocimientos a las maestras adoberas de Tepanco de López.

A la sesión de la Comisión de Cultura asistieron las diputadas Azucena Rosas Tapia, Esther Martínez Romano y Leonela Jazmín Martínez Ayala, así como los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri y Julio Miguel Huerta Gómez.

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