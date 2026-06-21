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domingo, junio 21, 2026
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Impulsa Pepe Chedraui emprendimientos en La Libertad

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Redaccion Oronoticias
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Financiamientos accesibles para desarrollo de negocios.

El presidente municipal Pepe Chedraui realizó la entrega simbólica de cheques a personas beneficiarias de las convocatorias 2026 de “Tu Crédito Imparable”, en la Junta Auxiliar de La Libertad.

A través de los esquemas de financiamiento “Tu Crédito Individual” y “Tu Crédito Mujer”, se continúa promoviendo el acceso a opciones de crédito accesibles que permiten a las y los emprendedores contar con herramientas para hacer crecer sus negocios y contribuir a la economía local.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de impulsar el emprendimiento de las poblanas y los poblanos, así como el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas de la capital, en favor de todas y todos.

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