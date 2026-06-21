Impulsa Pepe Chedraui emprendimientos en La Libertad

El presidente municipal Pepe Chedraui realizó la entrega simbólica de cheques a personas beneficiarias de las convocatorias 2026 de “Tu Crédito Imparable”, en la Junta Auxiliar de La Libertad.

A través de los esquemas de financiamiento “Tu Crédito Individual” y “Tu Crédito Mujer”, se continúa promoviendo el acceso a opciones de crédito accesibles que permiten a las y los emprendedores contar con herramientas para hacer crecer sus negocios y contribuir a la economía local.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de impulsar el emprendimiento de las poblanas y los poblanos, así como el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas de la capital, en favor de todas y todos.

En la Junta Auxiliar de La Libertad entregamos apoyos de #TuCréditoImparable 🏦



A través de financiamiento individual y para mujeres, brindamos herramientas para que personas emprendedoras hagan crecer sus negocios y fortalezcan la economía local. 💼📈



Respaldamos el talento… pic.twitter.com/mrsuconY0U — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) June 21, 2026

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