Exhortan permitir a concesionarios del transporte público portar documentos digitales

Las y los integrantes de la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso, aprobaron el proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado para que estudie la viabilidad y, en su caso, permita la portación en medios digitales, copias certificadas o validaciones electrónicas de los documentos establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla.

Lo anterior, respecto de las unidades que presten el servicio público de transporte en su modalidad de taxi, con el fin de acreditar su propiedad y legal operación, garantizar la seguridad y certeza a las personas usuarias, así como para contrarrestar las afectaciones derivadas del robo de vehículos y documentación oficial que afecta a concesionarios y operadores.

El proyecto de acuerdo fue elaborado con la propuesta de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega. Al respecto, el legislador indicó que el Reglamento obliga a los concesionarios a portar documentos originales, como el título de concesión y el tarjetón, los cuales corren riesgo de ser extraviados y, en ese caso, es necesario realizar nuevamente el trámite y el pago.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Floricel González Méndez, Angélica Patricia Alvarado Juárez, Araceli Celestino Rosas y María Soledad Amieva Zamora, así como los diputados Elpidio Díaz Escobar y Elías Lozada Ortega.

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