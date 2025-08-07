Supervisan obras de pavimentación en San Francisco Totimehuacan

El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, supervisó los trabajos de pavimentación de la calle Artículo 9 – Artículo 1 y la privada “E” de la 16 de Septiembre en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan. Estas obras beneficiarán a más de 13 mil 500 habitantes de la ciudad.

El edil destacó que las juntas auxiliares son un componente esencial del tejido urbano y social. Para atender sus necesidades, se implementan políticas públicas en infraestructura, salud, educación, seguridad y desarrollo social.

“Con estos trabajos de pavimentación, no solo construimos vialidades integrales; estamos construyendo bienestar, seguridad y futuro en esta demarcación. Atender las necesidades de nuestras juntas auxiliares es una muestra clara de que nadie se queda atrás, porque todas y todos somos Puebla“, afirmó.

Zaira González Gómez, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, subrayó que estas obras promueven entornos seguros y accesibles para mujeres, niñas y grupos marginados. “Una calle pavimentada, transitable e iluminada reduce riesgos y facilita el acceso a servicios esenciales”, puntualizó.

David Aysa, secretario de Movilidad e Infraestructura, informó que se intervendrán 8 mil 772 metros cuadrados. Incluye sustitución de descargas y tomas domiciliarias, construcción de base hidráulica, banquetas con guías podotáctiles, guarniciones, rampas, carpeta asfáltica, bolardos, señalética y luminarias.

“La mejora de la infraestructura vial, permite garantizar accesos seguros a planteles educativos, centros de salud, hospitales, comercios y espacios comunitarios“, señaló.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui Budib, fortalece las juntas auxiliares con acciones concretas que fomentan un desarrollo urbano, económico y social ordenado y sostenible.

