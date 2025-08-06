Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel del 100% a la importación de chips y semiconductores.

Aclaró que empresas como Apple que ya fabrican o se han comprometido a fabricar en Estados Unidos estarán exentas de este gravamen.

“Si dices que estás construyendo y no lo haces, se acumula y te cobramos en una fecha posterior“, advirtió.

Con esta decisión el magnate busca atraer la producción de estos componentes al país con el fin de fortalecer la industria nacional.

El anuncio se dio durante un evento en el Despacho Oval junto al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien informó que la compañía aumentará sus inversiones en Estados Unidos a 600 mil millones de dólares.

Con esta medida, Trump espera incentivar la fabricación interna y reducir la dependencia de importaciones en tecnología clave.

